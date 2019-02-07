МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Сервис микроблогов Twitter Inc. впервые зафиксировал прибыль по итогам года — в 2018 году она составила 1,206 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию за отчетный период составила 1,56 доллара против убытка в 0,15 доллара годом ранее.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал выросла в 2,8 раза в годовом выражении — до 255,303 миллиона долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию компании зафиксирована на уровне 0,33 доллара против 0,12 доллара в октябре-декабре 2017 года. Квартальная выручка Twitter выросла на 24,2% в годовом выражении — до 908,836 миллиона долларов. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 868,2 миллиона долларов.

Число активных пользователей Twitter в четвертом квартале уменьшилось на 1,5% в квартальном выражении — до 321 миллиона человек в месяц. В годовом выражении число пользователей снизилось на 2,7%.

При этом количество пользователей, заходящих в блог ежедневно, по итогам четвертого квартала выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 126 миллионов человек. Компания впервые раскрыла абсолютное значение этого показателя.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.