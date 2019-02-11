МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Глава космической корпорации SpaceX Илон Маск написал в своем микроблоге в Twitter о превосходстве разрабатываемого его инженерами нового двигателя Raptor над российским РД-180.

По его словам, новый американский двигатель превзошел рекорд российского по показателю уровня давления в камере сгорания.

"Сегодня Raptor достиг 268,9 бар, побив прежний рекорд потрясающего российского РД-180", — написал Маск.

Жидкостный ракетный двигатель российского производства РД-180 применяется на первой ступени американской ракеты Atlas-5. Сейчас выполнено 85 полетов двигателя. По данным информации на сайте производителя НПО "Энергомаш", давление в камере сгорания РД-180 составляет 261,7 килограмм силы на квадратный сантиметр.

На прошлой неделе глава SpaceX заявил, что компания провела первые огневые испытания двигателя Raptor, который планируется устанавливать на межпланетные космические корабли Starship.