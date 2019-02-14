МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Австрийское федеральное антимонопольное ведомство начало проверку в отношении американской компании Amazon, сообщает газета Kleine Zeitung.

Как пишет издание, расследование было начато по подозрению в нарушении австрийского и европейского антимонопольного законодательства. Отмечается, что был проведен предварительный анализ обстоятельств дела, прошли переговоры с Европейской комиссией и федеральным антимонопольным ведомством Германии.

Ранее сообщалось, что проверку в отношении компании начал немецкий регулятор. Расследование немецкого регулятора дополняет текущее расследование Европейской комиссии в связи с возможным использованием Amazon данных во вред торговцам на ресурсах компании.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. В ноябре 2015 года Amazon открыла в Сиэтле свой первый "физический" книжный магазин — Amazon Books.