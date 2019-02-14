МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Гендиректор группы Qiwi и Ассоциации "Финтех" (АФТ) Сергей Солонин инвестировал 500 тысяч долларов в платформу для создания и просмотра интерактивного видеоконтента Interactive Platform, говорится в сообщении платформы.

Компания направила средства на разработку онлайн-редактора для создания интерактивных фильмов, а также создание маркетплейса в виде мобильного приложения для просмотра проектов. На маркетплейс будут попадать опубликованные фильмы, в нем зрители смогут управлять развитием сюжета.

"Интерактивный контент — удобная и эффективная форма обмена информацией. Я верю в необходимость развития инновационных форм образования и хочу поддержать стартап, который будет разрабатывать качественно новые продукты на стыке IT, образовательных и креативных индустрий", — приводятся в сообщении слова Солонина.

В планах проекта адаптация платформы к Web, Smart TV, PlayStation/Xbox, а также разработка новых игровых механик управления (например, управление голосом).

Сервис для создания и просмотра интерактивного видеоконтента Interactive Platform был запущен в Казани в ноябре 2017 года.