СОЧИ, 15 фев — ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил о планах проведения с операторами связи пилотных испытаний по исполнению закона об устойчивости рунета, если он будет принят.

"Сто процентов будут ("пилотные" испытания в рамках исполнения этого закона — ред.), и делать мы их будем с операторами связи. Пока ещё закона нет", — заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах форума "Сочи-2019".

Государственная дума на этой неделе приняла в I чтении законопроект, который направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Проектом, в частности, предусматривается установка в сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. При этом такое оборудование операторам должно предоставить государство.

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