МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Количество утечек конфиденциальной информации из местных органов власти и связанных с ними муниципальных организаций по всему миру в 2018 году выросло на 30%, говорится в сообщении ГК InfoWatch, занимающейся разработкой решений для обеспечения информбезопасности организаций.

Как отмечает компания, при этом доля умышленных инцидентов за год увеличилась с 42% до 53%. По данным InfoWatch, в минувшем году почти в два раза чаще, чем в 2017 году, из муниципальных организаций информация стала утекать в результате действий внешних злоумышленников — 41% утечек против 26% годом ранее. Доля утечек по вине сотрудников, наоборот, в минувшем году сократилась до 50% против 64% в 2017 году.

Отмечается, что в распределении инцидентов по типам данных все еще преобладают утечки персональных данных — 82% случаев, однако за год более чем в 1,5 раза выросла доля платежной информации – до 13%.

По данным InfoWatch, самой крупной утечкой регионального уровня в минувшем году стала компрометация данных около 15 миллионов избирателей Техаса. "Кэш базы данных был найден в интернете одним из исследователей. Скомпрометированные записи включали широкий спектр личной информации, включая данные о политических настроениях и предпочтениях", — говорится в сообщении.

ГК InfoWatch — российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций. Продукты ГК InfoWatch представлены на рынках Западной Европы, Ближнего Востока, Индии и стран Юго-Восточной Азии.