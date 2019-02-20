МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения России от интернета, поэтому необходимо создавать независимые сегменты.

"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме. Я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон", — сказал Путин в среду на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

По его словам, это как экономический, так и политический ущерб, пострадают интересы спецслужб.

"Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут", — сказал Путин.

"Я думаю, что они 100 раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят", — отметил он.

При этом Россия не собирается отключать себя от глобального интернета, но чем больше суверенитета, в том числе цифрового, тем лучше, заявил президент.

"Мы же не собираемся сами себя отключать. Но если они до этого додумаются, ущерб для них будет очень большой, если не сказать колоссальный", — сказал Путин.

По его словам, "чем больше суверенитета, в том числе в цифровой сфере, тем лучше".

"Надо развивать, вкладывать туда деньги, не жалеть и иметь в виду, что это одно из ключевых направлений развития в мире вообще и для нашей страны в частности", — сказал президент.