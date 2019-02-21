МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Роскомнадзор ранее в четверг составил протокол об административном правонарушении в отношении Twitter, теперь решение об ответственности компании вынесет мировой судья, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Протокол составлен по статье 19.7 КоАП РФ в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России. Протокол составлен в присутствии представителя Twitter. В установленные КоАП РФ сроки документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности", — сообщили в Роскомнадзоре.

Согласно КоАПу, соответствующий документ будет направлен в Таганский участок мировых судей в течение трех дней, также пояснили РИА Новости в Роскомнадзоре.

Ведомство 17 декабря направляло компаниям Twitter и Facebook<FB> требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ. В конце января ведомство сообщило, что начинает в отношении этих компаний административное производство, поскольку они не представили конкретного ответа на требования.

В середине февраля руководитель ведомства Александр Жаров говорил, что Роскомнадзор может предписать компаниям локализовать базы данных российских пользователей в РФ в срок около девяти месяцев, либо выпишет штраф. Ранее пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский напоминал, что за это административное нарушение предполагается штраф в размере 5 тысяч рублей.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться. Законом также предусмотрено, что ведомство будет проводить проверки компаний и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.