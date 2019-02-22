МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Американская технологическая компания Pinterest Inc. тайно подала заявку на проведение первичного публичного размещения акций на бирже (IPO) в США, при этом компания намерена запросить оценку по крайней мере в 12 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Источник отметил, что листинг может состояться до конца июня, при этом окончательное решение по планам относительно IPO компанией еще не принято.

В декабре 2018 года американские СМИ сообщали, что Pinterest Inc. готовится провести IPO в апреле 2019 года. Тогда отмечалось, что по итогам размещения компания может быть оценена в 12 миллиардов долларов. В январе сообщалось, что в ходе IPO, которое ожидается в первой половине текущего года, компания может привлечь около 1,5 миллиарда долларов.

Pinterest Inc. — фотохостинг-сервис, основанный в 2010 году в США. Ежемесячно платформу посещает более 250 миллионов человек. Штаб-квартира расположена в городе Сан-Франциско, штат компании превышает 1,6 тысячи человек.