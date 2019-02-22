МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Количество онлайн-переводов через "Яндекс.Деньги" в РФ в 2018 году выросло по сравнению с предыдущим годом в 1,5 раза, говорится в сообщении компании. При этом люди стали чаще пользоваться для совершения переводов мобильными устройствами: доля переводов через мобильное приложение "Яндекс.Деньги" в 2018 году выросла с 19% до 34%.

"Количество онлайн-переводов через "Яндекс.Деньги" в 2018 году выросло на 54% по сравнению с 2017 годом. Люди стали переводить деньги через интернет чаще — выросло не только число тех, кто это делает, но и среднее количество переводов на пользователя (с 6 до 6,7). При этом средний перевод за год уменьшился на 232 рубля — до 2663 рублей", — сообщили в компании.

Россияне все чаще отправляют деньги с помощью смартфонов. Доля переводов через мобильное приложение "Яндекс.Деньги" в 2018 году выросла с 19% до 34%. Доля переводов, совершенных с помощью компьютеров, уменьшилась с 81% до 66%. Большая часть переводов с мобильных устройств пришлась на платформу Android — 65%.

По объему заграничных переводов через сервис лидирует Украина, отметили в компании. В тройку лидеров вошли также Белоруссия и Казахстан. В топ-15 попали такие страны дальнего зарубежья, как Таиланд и Эквадор, а из государств Евросоюза — Испания, Латвия и Болгария.

"Яндекс.Деньги" — сервис электронных платежей, который помогает пользователям оплачивать товары и услуги, переводить и принимать деньги. По данным на 2018 год, в "Яндекс.Деньги" зарегистрировано 46 миллионов кошельков. В прошлом году через "Яндекс.Деньги" платили 33% российских пользователей интернета, в этом — 48,5%.