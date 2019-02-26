МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Жители Южных Курил получили высокоскоростной доступ в интернет благодаря запуску подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), в ближайшие годы технология появится и на Северных Курилах.

"Ростелеком" во вторник ввел в эксплуатацию ВОЛС между Сахалином и Курильскими островами: Итуруп (город Курильск), Кунашир (Южно-Курильск) и Шикотан (село Крабозаводское). Ее запуск в коммерческую эксплуатацию намечен до конца первого квартала, уточнил глава компании Михаил Осеевский.

Общая стоимость проекта составила около 3,3 миллиарда рублей, из которых 2,7 миллиарда рублей было выделено из федерального бюджета, 600 миллионов рублей вложил "Ростелеком". Всего был проложен 851 километр линии связи.

БЕЗЛИМИТ И ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Как рассказал Осеевский, благодаря запуску ВОЛС жители трех островов получили возможность подключиться к безлимитным тарифным планам со скоростью доступа 50, 80 и 100 Мбит/с. "В рамках переключений клиентов на оптические линии связи планируется увеличение скоростей минимум в 2 раза. Скорость доступа в интернет на максимальном тарифе выросла в 22 раза", — сказал он журналистам.

При этом интернет для жителей Южных Курил станет значительно дешевле. "Сейчас абонент за 1,05 тысячи рублей имеет возможность пользоваться полноценным безлимитным интернетом на скорости 100 Мбит/с. Ранее при среднем потреблении даже небольшого объема трафика на лимитном тарифном плане абонент платил 10,24 тысячи рублей при скорости всего порядка 513 Кбит/с", — заметил глава "Ростелекома".

Появление качественного высокоскоростного доступа в интернет обеспечивает новые возможности и для развития туризма в регионе, добавил Осеевский. "Это уникальное место, и чтобы качественно представить и продвинуть его, нужно, в том числе, чтобы была картинка в онлайне, чтобы люди прямо могли посмотреть, как это выглядит сейчас", — отметил представитель "Ростелекома".

Кроме того, по его мнению, с запуском скоростного интернета на островах появятся возможности для развития малого бизнеса в других секторах, поскольку сегодня продвижение, продажа и маркетинг идут в виртуальной среде. "Создается большое количество маркетплейсов и выйти в этот огромный мир, предложить что-то уникальное отсюда — продукты питания, сувениры и так далее — можно будет качественно и современно. Я уверен, что "Почта России" как крупная логистическая компания обеспечит доставку", — сказал Осеевский.

ВПЕРЕДИ — СЕВЕРНЫЕ КУРИЛЫ

По словам Осеевского, прокладка ВОЛС ведется еще до двух населенных пунктов Южных Курил — Рейдово и Китовое (Итуруп). Также прорабатываются планы строительства ВОЛС до южнокурильских населенных пунктов Головино, Дубовое, Горячий Пляж, Лагунное, Менделеево (все на Кунашире).

Также изучается вопрос строительства линии связи до Северных Курил. "По поводу Северных Курил — мы ведем разговор и с руководством Камчатки, и с министерством цифрового развития РФ. Думаю, что эту проблему там можно решить, тем более что это не очень далеко — порядка 25 километров. Поэтому мы в ближайшие годы в рамках программы "Цифровая экономика" эту задачу тоже выполним", — уточнил глава "Ростелекома".

При этом, согласно федеральной программе развития Курильских островов, строительство ВОЛС на остров Парамушир (Северные Курилы) до Северо-Курильска возможно при условии 100%-ого финансирования из федерального бюджета, напомнили в "Ростелекоме".