МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Доступ к мессенджерам, не выполняющим требования по идентификации пользователей, может быть ограничен, говорится в сообщении Роскомнадзора.

В России 5 мая вступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Согласно документу, мессенджер должен направлять оператору связи электронный запрос о наличии абонентского номера. В случае отсутствия номера в базе оператора или неполучения ответа от него идентификация считается непройденной, и мессенджер отказывается от предоставления услуг пользователю. Кроме того, предусмотрена повторная идентификация при смене номера или сведений об абоненте. При этом мессенджеры, являющиеся российскими юрлицами, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера, без заключения договора с оператором.

Как отмечается в сообщении Роскомнадзора, мессенджеры, не исполняющие требований по идентификации, могут быть оштрафованы или доступ к ним может быть ограничен.

"За неисполнение обязанностей по осуществлению идентификации пользователей мессенджеров предусмотрено наступление административной ответственности для владельца мессенджера в соответствии со статьей 13.39 КоАП РФ. Дела данной категории возбуждаются Роскомнадзором при получении информации о соответствующем нарушении. Также к владельцу мессенджера может быть применена мера реагирования в форме ограничения доступа к информационному ресурсу", — говорится в сообщении ведомства.

Согласно указанной статье КоАП, неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями установленных требований влечет наложение штрафа на граждан в размере 3-5 тысяч рублей; на должностных лиц — 30-50 тысяч рублей; на юрлиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее во вторник газета "Ведомости" сообщила, что система идентификации пользователей мессенджеров по новым правилам пока не начала работать. Источник в одном из операторов пояснил газете, что для исполнения правил идентификации пользователей операторам не хватает подзаконных актов, которые будут регулировать такие аспекты взаимодействия с мессенджерами, как, например, передача им данных о номерах – ведь это персональные данные абонентов. Также непонятно, должны ли мессенджеры и операторы обмениваться данными бесплатно или на возмездной основе, по каким тарифам они должны в таком случае рассчитываться друг с другом.