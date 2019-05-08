МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) выступила против слияния компаний Vodafone Hutchison и TPG, заявив, что такая сделка может негативно сказаться на конкуренции в отрасли.

О своем намерении объединиться компании сообщили 30 августа. Предполагалось, что в результате будет создана новая компания под названием TPG Telecom Limited. Ее рыночная стоимость оценивается примерно в 15 миллиардов австралийских долларов (около 11 миллиардов долларов США), а годовая выручка — в 6 миллиардов австралийских долларов (4,4 миллиарда долларов США).

"ACCC приняла решение выступить против предполагаемой сделки слияния TPG Telecom Limited и Vodafone Hutchison Australia Pty Ltd… ACCC заключила, в частности, что предполагаемое слияние между TPG и Vodafone с большой долей вероятности значительно снизит конкуренцию в сфере поставок услуг мобильной связи", — говорится в релизе ACCC.

В сообщении также отмечается, что сектор этих услуг в Австралии уже очень сконцентрирован, на трех сотовых операторов — Telstra, Optus и Vodafone — приходится более 87% рынка. То же относится и к рынку фиксированной широкополосной связи, где около 85% принадлежит компаниям Telstra, TPG и Optus.

Vodafone Hutchison Australia — совместное предприятие британской Vodafone и гонконгской CK Hutchison, третья по величине телекоммуникационная компания Австралии. По состоянию на июнь 2018 года общее число абонентов VHA составляло почти 6 миллионов человек.

TPG Telecom — австралийская телекоммуникационная и IT-компания, специализирующаяся на потребительских и бизнес-интернет-услугах, а также на услугах мобильной телефонной связи.