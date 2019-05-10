МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Страны G7 проведут в следующем месяце совместные учения для укрепления кибербезопасности, заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр во время выступления на конференции по кибербезопасности в финансовом секторе.

"Мы приняли решение провести в следующем месяце учения для стран G7 по моделированию киберкризиса… Я уверен, что мы многое сможем вынести из них", — заявил Ле Мэр.

Глава минфина призвал к принятию "эффективных мер и скоординированных решений" в борьбе с кибератаками, обратившись к финансовым институтам с просьбой перейти к "радикальным решениям" для усиления борьбы с хакерскими атаками.

Кроме того он подчеркнул, что эффективно бороться с угрозами в сфере кибербезопасности можно только усилиями всего международного сообщества.