МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Пользователи Telegram в Северной и Южной Америке столкнулись со сбоем в работе мессенджера, говорится в сообщении Telegram на его странице в Twitter.

"Наши пользователи в Северной и Южной Америке в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Наши инженеры работают над решением этой проблемы", — говорится в сообщении.

"Также может быть затронуто небольшое количество пользователей из других стран", — добавляют представители Telegram.

На сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, на сбои в работе Telegram жалуются пользователи из США, Перу, Канады, Бразилии, Швейцарии, Мексики, Колумбии.