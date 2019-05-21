МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Пиратские копии финального сезона сериала "Игра престолов" появлялись на более тысячи русскоязычных сайтах; было успешно заблокировано более 43 тысяч нелегальных ссылок на просмотр сериала, что в 3,5 раза больше, чем в предыдущем сезоне, говорится в сообщении Group-IB.

Специалисты Group-IB с момента выхода заключительного сезона популярного сериала обнаружили и заблокировали 43,711 тысячи ссылок на просмотр серий на пиратских ресурсах, в группах в социальных сетях, на форумах. Отмечается, что свыше 30 тысяч найденных уникальных ссылок были изъяты из поисковой выдачи "Яндекса".

По данным экспертов, пиратские копии финального сезона "Игры престолов" появились на 1,098 тысячи различных сайтах, причем 94 из них были тематическими — они создавались специально под сериал, указали в компании. Аналитики замечают, что интерес со стороны пиратов к сериалу значительно вырос по сравнению с предыдущими сезонами. Так, компания заблокировала 12,5 тысячи ссылок на серии 7 сезона, около 5 тысячи пиратских ссылок во время 6 сезона и всего 2 тысячи ссылок на 5 сезон.

По оценке Group-IB, "Игра престолов" оказался самым популярным сериалом как у пользователей, так и у пиратов. В топ-5 самых популярных сериалов также входят "Настоящий детектив"— Group-IB заблокировала 23,473 тысячи пиратских ссылок, "Миллиарды" (20,303 тысячи), "Хорошая жена" (14,541 тысячи), "Мир Дикого Запада" (12,229 тысячи).

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.