МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ получила ходатайство в связи с созданием совместного предприятия РФПИ с Alibaba, "Мегафоном" и Mail.Ru Group, сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием заявки.

"ФАС получила ходатайство", — сообщил источник.

Представители РФПИ и Mail.Ru Group отказались от комментариев. В пресс-службе "Мегафона" воздержались от комментариев.

РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.Ru Group в сентябре 2018 года объявили о создании СП в области электронной коммерции на базе бизнеса AliExpress в России и Pandao. Доля Alibaba в совместном предприятии AliExpress Russia составит 48%, "Мегафона" — 24%, РФПИ — 13%, Mail.Ru — 15%. Тогда стороны говорили, что закрытие сделки ожидается до конца первого квартала 2019 года.

В рамках партнерства будет сформировано совместное предприятие, построенное в том числе на текущем бизнесе AliExpress в России. Стороны объединят стратегические активы и инвестируют новый капитал, менеджмент, ресурсы и экспертизу, чтобы создать выгодные условия ритейлерам, потребителям и интернет-пользователям России и СНГ, а также ускорить рост развивающейся цифровой экономики в России.