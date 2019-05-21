МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Количество объявлений о продаже смартфонов Huawei на сервисе объявлений "Юла" за сутки 20 мая увеличилось на 11% на фоне последних новостей вокруг китайской компании, говорится в сообщении "Юлы".

"Количество созданных объявлений на "Юле" за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне", — говорится в сообщении.

При этом с момента объявления новостей о возможной приостановке сотрудничества Google с Huawei поиски гаджетов китайского производителя на "Юле" снизились на 7%, отметили в российской компании. Самую популярную модель бренда — Honor (на них приходится 60% поисков) — также стали искать реже на 6,5%. Из последних моделей Huawei по поискам на сервисе лидируют Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.

В середине мая министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает китайской компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

В понедельник агентство Рейтер сообщило, что Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

В понедельник министерство торговли США сообщило о предоставлении Huawei временных разрешений, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам. Временные разрешения будут действовать до 19 августа.