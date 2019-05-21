МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Роскомнадзор направит запрос Instagram в связи с сообщениями об утечке данных 49 миллионов учетных записей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее издание TechCrunch написало, что данные 49 миллионов учетных записей в социальной сети Instagram, большинство которых принадлежит знаменитостям, известным блогерам и брендам, оказались в открытом доступе.

Поясняется, что база данных, принадлежащих знаменитостям и известным брендам, оказалась размещена на облачном сервисе компании Amazon, и некоторое время была открыта для просмотра без запроса пароля. Это позволяло любому получить доступ к личным данным пользователей. Среди информации, оказавшейся в открытом доступе, были фотографии владельцев аккаунтов, описания профиля, их номера телефонов и данные электронной почты.

TechCrunch удалось выяснить, что эти данные разместило в интернете индийское маркетинговое агентство Chtrbox, которое специализируется на продвижении на рынок товаров с использованием услуг инфлюенсеров — популярных блогеров и знаменитостей, рекламирующих товары. Как только изданию удалось связаться с Chtrbox, компания удалила данные из открытого доступа.

"Роскомнадзор направит соответствующий запрос", — сказал представитель службы.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.