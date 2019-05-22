МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple презентовала обновленную версию своего ноутбука MacBook Pro. Впервые гаджет обзавелся восьмиядерным процессором.

Об этом производитель сообщил на своем официальном информационном сайте.

По опубликованным данным, новые ноутбуки MacBook Pro будут оснащены процессорами Intel восьмого и девятого поколений. Это сделает устройства быстрее предшественников.

Ноутбуки, как и предыдущие его версии, будут представлены в двух размерах — 13 и 15 дюймов — и двух цветовых вариациях: "серебристый" и "серый космос".

Большая версия ноутбука будет доступна с шести- и восьмиядерными процессорами. Малая будет поставляться с обновленным четырехъядерным процессором.

Компьютеры, как и в предыдущем поколении, будут оснащены сенсорной многофункциональной панелью Touch Bar.