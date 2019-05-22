МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Суд в США обнаружил факты нарушения американским производителем процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm антимонопольного законодательства и призвал устранить нарушения, пишет издание Wall Street Journal.

"Qualcomm Inc. незаконно подавляла конкуренцию на рынке чипов для мобильных телефонов и использовала доминирующее положение, чтобы требовать завышенные лицензионные сборы", — пишет газета со ссылкой на материалы суда и определение окружной судьи в Сан-Хосе Люси Ко (Lucy Koh).

Судья также вынесла решение о том, чтобы компания согласовала или пересмотрела лицензионные соглашения со своими партнерами без применения "нечестных приемов", таких как угрозы перекрыть доступ к своим чипам. Кроме того, компания должна предоставлять лицензии на патенты другим производителям чипов по "справедливым" ценам, также Qualcomm не должна заключать эксклюзивные договоры о поставках с производителями смартфонов, такими как Apple.

Что касается производителя айфонов, то в апреле Qualcomm достигла с ним соглашения, которое снимает ограничения на продажу продукции Apple по всему миру, введенные в связи с нарушением патентных прав. Компании тогда объявили о заключении лицензионного соглашения сроком на шесть лет, которое считается вступившим в силу 1 апреля. Apple также согласилась выплатить Qualcomm денежное вознаграждение, которое Qualcomm оценил в 4,5 миллиарда долларов.

Ранее, в январе 2018 года, Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 997 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке производителей чипов LTE, которые он поставлял компании Apple. В июне того же года компания оспорила штраф в суде.

Qualcomm — один из крупнейших мировых производителей чипов и компонентов для мобильных устройств, процессорные решения которой используются в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony.