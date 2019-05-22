ЛОНДОН, 22 мая — ПРАЙМ. Компания Apple будет предоставлять пользователям больше информации о производительности смартфонов после обновлений и о ресурсе батарей, сообщило британское Управление по контролю за конкуренцией и рынками (Competition and Markets Authority, CMA).

"Apple приняла обязательство быть более открытой с пользователями в вопросах ресурса батарей и производительности (смартфонов)… В прошлом году CMA установило, что технологическая компания не предупредила клиентов о том, что их производительность их телефонов может снизиться после установки обновления программного обеспечения от 2017 года… Управление было обеспокоено тем, что люди были вынуждены ремонтировать или обменивать свои аппараты, так как не знали, что их работа замедлялась из-за обновления программного обеспечения", — говорится в опубликованном на сайте правительства заявлении регулятора.

Управление пришло к выводу, что информация о состоянии батарей в телефонах пользователей не была легкодоступной, а сами батареи снижали емкость.

"C того момента как CMA заявило об обеспокоенности этими вопросами, Apple уже предприняла шаги для того, чтобы стать более открытой по отношению к владельцам iPhone. Сегодняшнее заявление подтверждает, что компания взяла на себя официальные обязательства уведомлять людей о выпуске запланированных обновлений, если они в значительной степени могут повлиять на производительность устройств. Также Apple сделает легкодоступной информацию о ресурсе батарей телефонов, о незапланированных отключениях и о том, как пользователи могут продлить срок жизни аккумулятора", — говорится в заявлении.

Регулятор отмечает, что Apple согласилась распространить данные обязательства на уже выпущенные iPhone, а также на будущие модели.