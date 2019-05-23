Московское УФАС признало Google LLC виновным в распространении запрещенной рекламы казино
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало компанию Google LLC виновной в распространении запрещенной рекламы казино, следует из сообщения столичного управления ФАС.
"Московское УФАС России признало Google LLC виновным в распространении рекламы казино "Вулкан" в системе Google AdWords. Распространяемая реклама призывала сыграть онлайн в казино "Вулкан" на определенных условиях. Ответственность за распространение рекламы несет Google LLC", — говорится в сообщении.
Согласно закону об азартных играх, на территории России запрещена деятельность казино с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе и интернета, подчеркивается в сообщении ведомства. Также не допускается реклама товаров, производство и реализация которых запрещены российским законодательством.
В настоящее время решается вопрос о привлечении компании Google LLC к административной ответственности, отмечается в сообщении. Штраф может составить до 500 тысяч рублей.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190523/830004417.html