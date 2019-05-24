МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Американская технологическая компания Miсrosoft удалила с облачного сервиса Azure Stack на своем сайте упоминание о продукции китайской телекоммуникационной компании Huawei, пишет агентство Bloomberg.

Логотип и название Huawei пока еще находятся в списке партнеров Azure Stack, но из каталога, где перечислены компании, с чьим оборудованием может работать облачный сервис, китайский производитель уже пропал.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп ввел в отношении Huawei режим чрезвычайного положения с целью полностью отрезать компанию от американского рынка. Сотрудничество с Huawei приостановили такие американские гиганты, как Google, Qualcomm, Intel, Broadcom. Позднее правительство страны временно ослабило запрет для того, чтобы американский бизнес смог приспособиться к сложившимся ограничениям.