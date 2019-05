МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании HP Inc. по итогам первых шести месяцев 2018-2019 финансового года, завершившихся 30 апреля, составила 1,585 миллиарда долларов, что в два раза ниже по сравнению с уровнем того же периода предыдущего финансового года, сообщается в отчетности компании.

Разводненная чистая прибыль на акцию в отчетном периоде составила 1,02 доллара против 1,81 доллара за аналогичный период годом ранее. При этом выручка компании по итогам финансового года выросла на 0,8% и составила 28,746 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за второй квартал финансового года снизилась по отношению к предыдущему на 26%, до 782 миллионов долларов. Разводненная чистая прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,51 доллара против прибыли в 0,64 доллара за аналогичный период прошлого года. Скорректированный показатель составил 0,53 доллара, что оказалось выше прогнозов в 0,51 доллара. Выручка компании по итогам второго квартала выросла на 0,24% и составила 14,036 миллиарда долларов.

В том числе квартальная выручка в сегменте персональных вычислительных систем (Personal Systems), на который приходится более 60% дохода компании, выросла в годовом выражении на 2%, а подразделения печати (Printing) — снизилась на 2% год к году.

В третьем квартале текущего финансового года компания прогнозирует, что разводненная прибыль на акцию составит 0,49-0,52 доллара, а по итогам всего финансового года — 2,04-2,11 доллара. Февральский прогноз на финансовый год предполагал прибыль на акцию в 2-2,1 доллара.

HP Inc. — американская IT-компания, созданная в 2015 году вместе с Hewlett Packard Enterprise после раздела Hewlett-Packard на две компании. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о намерении разделиться на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.