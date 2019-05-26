СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — ПРАЙМ. Крым готов начать предоставлять услуги международного роуминга для иностранных операторов связи, сообщил глава крупнейшего оператора в регионе – компании "К-Телеком" Владимир Зайцев.

Ранее представители зарубежных делегаций политиков и бизнесменов, а также иностранные туристы неоднократно отмечали неудобства, связанные с отсутствием международного роуминга в Крыму из-за санкционной политики, последствия которой — невозможность осуществлять звонки со своих "домашних" номеров сотовой связи.

"Тип установленного телекоммуникационного оборудования, используемых информационных и биллинговых систем позволяет начать предоставление услуг международного роуминга для иностранных операторов, абоненты которых прибывают в Крым. Ничто не мешает операторам Крыма начать предоставление услуг международного роуминга. Если операторы из других стран обратятся с запросом, мы готовы его отработать", — сказал РИА Новости Зайцев.

По его словам, компания "К-Телеком" открыта для заключения договоров с иностранными операторами связи.

"В случае заключения договоров, иностранцы смогут беспроблемно пользоваться своими сим-картами в Крыму", — сказал Зайцев.