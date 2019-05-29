МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ, Надежда Цыденова. В конце прошлого года Сбербанк решил сконцентрироваться на самостоятельном развитии типовых облачных решений, основанных на собственных технологиях. В настоящее время банк развивает и выводит на российский рынок облачные сервисы, продукты и платформы под брендом SberCloud. О том, почему Сбербанк занялся облачными технологиями, перспективах зарождающего рынка и текущих планах, в интервью агентству "Прайм" рассказал глава SberCloud Александр Сорокоумов.

- Расскажите, пожалуйста, почему Сбербанк заинтересовался облаками. Что из себя представляет ваша компания?

— В России рынок облачных технологий только формируется, сейчас доля облака в общей ИТ-инфраструктуре порядка 3-4%. Для сравнения, проникновение облачных услуг на глобальном рынке составляет 45%. Но при этом у российского рынка огромный потенциал, сейчас он растет на 35-40% в год. Здесь колоссальные возможности, и поэтому он интересен банку.

Вторая причина – мы начали инвестировать в собственную облачную платформу несколько лет назад и в итоге получили гибкую и динамичную инфраструктуру, которая позволяет более эффективно аллоцировать мощности под разные проекты, и сократили время выхода собственных продуктов и обновлений. У нас появились очень хороший опыт и экспертиза.

- В чем преимущество использования облачной платформы?

— Виртуальная инфраструктура позволяет компаниям отказаться от собственной инфраструктуры, начиная от центра обработки данных (ЦОД), заканчивая серверным оборудованием. Это важно для бизнеса, потому что любая инвестиция в ЦОД – это тяжелая инвестиция, требующая значительных ресурсов, и долгий запуск начала работ. Облака – это проще и дешевле. Еще одно преимущество — это быстрая масштабируемость. Причем, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения мощностей. Вы можете развернуть дополнительные мощности буквально за минуты, если ожидаются пиковые нагрузки или произошел какой-то форс-мажор, а потом так же быстро их свернуть. С классическим дата-центром, который принадлежит компании, такое просто невозможно.

- Какова ситуация на облачном рынке в РФ? Какие игроки присутствуют на нем?

— Больше половины рынка занимают ИТ-интеграторы, предоставляющие решения кастомизированные под клиента. Примерно 10% занимают крупные российские технологические компании, которые только выходят на этот рынок. Около 30% облачного рынка в нашей стране занимают глобальные игроки — Amazon, Google, Microsoft. Они тоже видят, что рынок стал хорошо расти, и точно знают, что переход в облако неизбежен. Хотя 3% (доля облаков в общей ИТ-инфраструктуре в РФ) — это, скорее, отсутствие рынка, чем его наличие. Создание этого рынка в России требует большой технологической экспертизы и больших инвестиций, причем не только в оборудование и сервисы, но и в продвижение самой идеи облака среди клиентов. Все это у нас есть. И мы сможем закрыть потребности клиентов в технологической инфраструктуре, чтобы они могли направлять все свои усилия на основной бизнес.

- Есть ли какие-то показатели, к которым вы стремитесь?

— Да, и довольно серьезные. Наша цель – стать компанией номер один на российском рынке облаков.

- Какие у вас сейчас клиенты?

— На текущий момент – это крупный бизнес и государственные компании и организации. Кроме того, сама группа Сбербанк является таким клиентом. Если говорить о секторах экономики, то конкретно в этом году мы фокусируемся на ритейле и промышленности. А с конца 2019 года начнем работать с компаниями среднего и малого бизнеса.

- Что касается инфраструктуры, есть ли у вас планы в ближайшем будущем увеличить свои мощности? Каков объем инвестиций?

— Наши инвестиции в увеличение инфраструктуры значительные – это миллиарды рублей. Сейчас у нас работает один из крупнейших в Европе дата-центров в Сколково и его мощности могут быть увеличены существенно.

- С какими вендорами работает SberCloud?

— Мы работаем и с американскими, и с китайскими поставщиками решений, таких партнеров минимум по два по каждому направлению работы. То есть, если с одним из них что-то случится, и по каким-либо причинам мы не сможем с ним работать, у нас есть резерв, мы увеличиваем долю потребления другого. Всегда должна быть альтернатива.

- Получается, что в основном, у вас иностранное оборудование?

— Сейчас да, в основном, иностранное.

- Cуществуют ли российские аналоги?

— Аналоги есть, но пока доля использования российского оборудования меньше, чем зарубежного.

- В середине мая Минпромторг подготовил проект постановления правительства, устанавливающего запрет на два года госзакупок программно-аппаратных комплексов систем хранения данных (СХД) иностранного происхождения. Будет ли такой запрет проблемой для SberCloud?

— Российские производители пока не делают сетевое оборудование, но системы хранения у них есть. Если закон примут, будем ему соответствовать и искать решения. Сможем ли мы работать на отечественном оборудовании? Да, сможем. Насколько хорошо? Для того, чтобы ответить, нужно будет его тестировать. Тогда станет понятно, для каких задач оно подходит, для каких нет. И в случае, если какие-то задачи будет невозможно решить на российском оборудовании, конечно, это будет ограничивать наши возможности.

- Вы сказали, что если по каким-то причинам не сможете использовать оборудование какого-то вендора, то вы его заменяете. Были ли такие случаи?

— К счастью, пока нет.

- В прошлом году в РФ вступил в силу "пакет Яровой". Пакет антитеррористических законов в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Хранить такой объем информации могут позволить только крупные компании. Может быть, более мелкие игроки являются вашими клиентами?

— Есть большое количество телеком-операторов, каждый из которых уже построил СОРМ (система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) и готов выступать агентом по продаже его услуг. Но СОРМ — это отдельный сегмент бизнеса, не совсем связанный с облаком. Тем не менее, по отдельным решениям и компонентам наши сервисы могут быть интересны.

- В РФ действует закон о персональных данных, который обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Многие иностранные компании переносят обработку и хранение данных российских пользователей в РФ. Работаете ли вы на этом рынке?

— Таких клиентов пока нет, но мы готовы работать и с зарубежными компаниями.

- А вообще есть ли зарубежные клиенты?

— Пока нет, но мы понимаем, что зарубежным компаниям требуются комплексные решения, как технологически, так и географически. Поэтому мы планируем предлагать зарубежным компаниям как собственные сервисы, так и партнерские, и сейчас ведем по этой теме ряд переговоров.