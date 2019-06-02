ВЛАДИВОСТОК, 2 июн — ПРАЙМ. Россия может войти в пятерку ведущих стран в сфере искусственного интеллекта, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Лучшими в мире у нас стать нет шансов… Лидерство в этом направлении принадлежит Соединённым Штатам, однако Россия может войти в топ-5 стран, у нас есть все возможности для этого", — сказал Греф в эфире телепрограммы "Россия. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Также он добавил, что успешному развитию искусственного интеллекта в России способствует собственная цифровая инфраструктура.

"США, Япония, Южная Корея, Китай и Россия – страны, у которых есть собственная поисковая система, а также развитая цифровая инфраструктура. Это, безусловно, способствует эффективному развитию искусственного интеллекта", — отметил глава Сбербанка.