"Лаборатория Касперского" провела ребрендинг
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" провела ребрендинг, в частности, отказавшись от слова "Lab" в логотипе, говорится в сообщении компании.
В рамках ребрендинга компания обновила свой визуальный стиль. Ранее в логотипе компании использовались образы греческого алфавита и мелкие детали. Сейчас надпись на логотипе сделана из геометрических, математически точных форм букв. Также из надписи "Kaspersky Lab" исчезло второе слово.
"Основа нашего предыдущего логотипа была разработана в 1997 году… С тех пор он менялся, но основа оставалась прежней", — отметил руководитель управления маркетинга "Лаборатории Касперского" в России Олег Гудилин.
"Ребрендинг коснулся абсолютно всех направлений бизнеса и регионов мира, где компания ведет свою деятельность. Это масштабный проект, требующий внушительных финансовых вложений. Точную сумму, потраченную на ребрендинг, мы не раскрываем", — пояснили РИА Новости в пресс-службе "Лаборатории".
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190604/830037201.html