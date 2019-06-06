С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Роскомнадзор в течение июня проведет проверку "Яндекса", а также его сервисов "Яндекс.Здоровье" и "Яндекс.Такси" на предмет соблюдения закона о персональных данных, сообщил глава Роскомнадзора в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2019.

"У нас весь июнь будет идти проверка "Яндекс.Здоровья", "Яндекс.Такси", самого "Яндекс" на защиту персональных данных", — сказал Ампелонский.

"Надо отдать должное — "Яндекс" сам инициативно к нам приезжал, обсуждал, юристов выделил. Хорошо, когда компания демонстрирует готовность к сотрудничеству, и в этом случае, безусловно, мы не настроены на то, чтобы наказывать кого-то. Мы настроены на то, чтобы профилактировать", — добавил глава ведомства.