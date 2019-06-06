С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Роскомнадзор еще месяц ждет ответа от пяти VPN-сервисов, не подключившихся к реестру, потом заблокирует их, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Закон предписывает VPN-сервисам подключаться к реестру запрещенной информации. Мы 10 сервисам предписали, один — Kaspersky Secure Connection — подключился, четыре иностранных на своих сайтах написали, что они не будут этого делать, а пять – не ответили ничего. Мы еще месяц поработаем с этими пятью, чтобы окончательно убедиться, будут они соблюдать или нет", — сказал Жаров.

"А дальше закон говорит, что мы их должны заблокировать. Я считаю, что здесь штрафы были бы вполне приемлемой историей. Нашли бы, как взыскать, в том числе за рубежом", — добавил он.

Роскомнадзор 28 марта направил владельцам десяти VPN-сервисов требования подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) и ограничивать доступ к запрещенным в России интернет-ресурсам.

Запросы были направлены в адрес NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, VPN Unlimited, а также Kaspersky Secure Connection. В случае неподключения к системе в течение 30 дней служба обещала заблокировать сервисы. Ряд VPN-сервисов отказались выполнять требования Роскомнадзора.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.