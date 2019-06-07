МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В России разрабатывается законопроект, предполагающий введение миллионных штрафов для интернет-компаний за нарушение законов. Он находится в высокой степени готовности, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.

"Я знаю, что законодатели над этим работают, и законопроект находится в высокой степени готовности. Надеюсь, что он все процедуры пройдет быстро и появится. Я его с нетерпением жду", — сказал Жаров. Он уточнил, что речь идет о штрафах за нарушение различных законов — например, о локализации баз персональных данных пользователей и других.

Размер предполагаемых штрафов Жаров не уточнил. По его словам, речь идет о миллионах рублей и о нарастающих миллионах в случае повторного нарушения. В конце ноября 2018 года СМИ сообщали, что закон, по которому штрафы для иностранных интернет-компаний в России могут резко вырасти, готовится в администрации президента. Речь тогда шла о взыскании в размере до 1% от выручки в стране. Однако эксперты высказывали сомнения, что иностранные банки прислушаются к решению нашего суда и со счета того же Google спишут несколько миллионов долларов.

В настоящее время речь идет в основном о штрафах на сотни тысяч рублей. Так, в конце мая московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало компанию Google LLC виновной в распространении запрещенной рекламы казино. Штраф может составить до 500 тысяч рублей.

В конце декабря прошлого года Роскомнадзор оштрафовал компанию на 500 тысяч рублей за неисполнение закона, обязывающего поисковики проводить фильтрацию выдачи от сайтов, находящихся в реестре запрещенной информации. В случае повторного нарушения Google будет оштрафован по верхней планке – на 700 тысяч рублей.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

За рубежом размер штрафов гораздо выше – как правило, их накладывают не в фиксированной сумме, а в процентах от прибыли компании. Из недавних дел — в конце марта стало известно о штрафе в размере 1,49 млрд евро, который Еврокомиссия назначила корпорации Google за нарушение антимонопольных правил ЕС. В мае турецкие власти оштрафовали Facebook на 270 тысяч долларов за нарушение конфиденциальности фото.

Зимой 2018 года гигант интернет-торговли Amazon в США был оштрафован на 1,2 млн долларов за продажу и распространение пестицидов, не имеющих лицензии на продажу в стране. Это максимальная планка за данное нарушение. Но, как правило, заявленные суммы, на которые власти той или иной страны хотят наказать компанию, гораздо выше, чем те, что присуждаются на деле.

"Дело в том, что на Западе компании боятся регулирующих органов, боятся не заплатить, прослыть нарушителями, знают, что санкции неотвратимы. Поэтому они стараются мирно урегулировать все в суде, попытавшись добиться минимально возможной выплаты, а уж эту сумму ответственно погасить. Поэтому штрафы там – действенная мера: деньги идут в казну, а компания прекращает нарушения", — пояснил Денис Кусков из агентства Telecom Daily.

У нас пока далеко не так – уровень компетенции и доверия к нашей законодательной и исполнительной практике гораздо ниже, чем в развитых странах. Можно принять закон, обязывающий компании платить эти многомиллиардные штрафы, но если нет механизмов, обеспечивающих эту выплату – а их пока нет — ни денег, ни уважения не будет, рассуждает эксперт.

НАЙТИ ЛАЗЕЙКУ

Опрошенные "Прайм" эксперты затрудняются предположить, насколько эффективно будет принятие закона о многомиллионных штрафах для интернет-компаний в России.

Для начала стоит дождаться введения данного закона, потому что в документ могут быть внесены дополнительные поправки, принимая во внимание в определенной степени и мнение самих компаний, например, размер штрафов, указала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

По словам Кускова, можно изыскивать инструменты давления на компании, имеющие подразделения в России. Но как быть с теми, у кого их нет – а это, к примеру, Telegram и Facebook – пока не придумали. А если нет способов взыскать средства, то и закон принимать бессмысленно.

"Вспомним историю с Telegram, который Роскомнадзор уже 1,5 года безуспешно пытается заблокировать. Теперь они заявили, что придумали новые инструменты блокировки Twitter. Но, учитывая имеющийся опыт, это выглядит странно – сначала надо делать, а потом объявлять", — полагает он.

В свою очередь, Новикова считает, что при принятии такого закона работа интернет-компаний может заметно усложниться. Поэтому во избежание сложностей они могут перевести свои головные офисы в другие страны или просто вывести бизнес в другие юрисдикции. Все зависит от доли на российском рынке, которую каждая компания занимает: транснациональным компаниям будет проще маневрировать, а, например, у "Яндекса", такой опции пока что нет.

Сложно сказать, будет ли меньше нарушений со стороны компаний. Скорее всего, они постараются обойти закон, если соблюдение им невыгодно. К примеру, упомянутый закон о локализации противоречит интересам их бизнеса, поскольку сбор данных о клиентах очень важен с точки зрения их дальнейшей обработки и продажи клиентам дополнительных услуг. Поэтому хранить их нужно централизовано, причем по месту расположения "материнской" компании.

Время покажет, какого рода последствия будет иметь данный закон, но однозначно не стоит ожидать облегченных условий ведения бизнеса в ближайшем будущем, заключила Новикова.