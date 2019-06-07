С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил российским компаниям стать головными партнёрами государства в развитии передовых высокотехнологических направлений.

"Предлагаю нашим компаниям с государственным участием, а также ведущим российским частным компаниям стать головными партнёрами государства в развитии сквозных научно-технологических направлений: это, как я уже говорил, — искусственный интеллект и другие цифровые технологии", — заявил Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

К таким технологиям в частности относится новые материалы, геномные технологии для сельского хозяйства, медицины и промышленности, портативные источники энергии и технологии ее передачи и хранения. Президент подчеркнул, что государство в рамках такого партнерства обеспечит финансовую и налоговую поддержку.

"В рамках соглашения о партнерстве компании инвестируют в научно-исследовательскую работу, в развитие центров компетенции, в поддержку стартапов, в подготовку научных, управленческих, инженерных кадров, привлечение специалистов из-за рубежа. В свою очередь государство возьмет на себя обязательство обеспечить финансовые и налоговые инструменты поддержки, стимулировать спрос на отечественную высокотехнологичную продукцию, в том числе через государственные закупки", — сказал Путин.

По его словам, эти вопросы буквально неделю назад рассматривались на совещании, по итогам которого в короткие сроки будут заключены соответствующие соглашения со Сбербанком, "Ростехом", "Росатомом", РЖД, "Ростелекомом".

"Также прошу включиться в этот масштабный проект ведущие компании топливно-энергетического комплекса: "Газпром", "Роснефть", "Россети", "Транснефть". Поручаю правительству организовать эту работу", — сказал Путин.