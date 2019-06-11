МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ, Мариам Багдасарян, Маргарита Горчакова. Страхование рисков, связанных с рынком криптовалют, в России не развивается, несмотря на участившиеся случаи хакерских атак против мировых криптобирж, из-за отсутствия необходимой нормативной базы и сложностей в расчете возможного ущерба, заявили опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

С начала 2019 года на мировые криптовалютные биржи было совершено около пяти крупных хакерских атак. Совокупный объем похищенных средств составил в результате около 70 миллионов долларов. Атакам подверглись, в том числе, такие крупные криптобиржи, как Binance, Bithumb и DragonEx.

При этом, как отмечает глава компании Cryptoins.io Тимофей Волков, "в России рынок криптовалют не развивается из-за того, что криптовалюта не воспринимаются регулятором, Банком России, как актив".

"Поэтому им нельзя рассчитываться, и также его нельзя застраховать у страховых компаний — компании с российскими страховыми лицензиями такую услугу не предоставляют. Но спрос небольшой на эту услугу есть, поскольку риск потерять сбережения в результате хакерских атак реален", — добавил Волков.

ПРАВОВОЙ СТАТУС И СЛОЖНОСТИ С РАСЧЕТАМИ

В настоящее время правовой статус криптовалют в России не определен: в марте 2018 года в Госдуму были внесены законопроекты, которые, как предполагается, будут регулировать новый рынок. При этом как отмечает, в частности, страховщик "Альянс" (дочерняя компания немецкой группы Aliianz), вопрос о страховании криптовалют в России уже поднимался неоднократно.

"На данный момент СК "Альянс" не занимается страхованием крипторисков и криптовалют. Такой вопрос возникает уже не в первый раз, но в настоящее время разработки отдельного страхового продукта не ведутся по причинам отсутствия полноценной законодательной базы для крипторисков, а также проблем подтверждения факта ущерба и идентификации вовлеченных сторон из-за сложности шифрования, включая идентификацию самой пострадавшей стороны и выгодоприобретателя", — рассказал директор по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний АО СК "Альянс" Вадим Михневич.

По словам директора департамента страхования финансовых рисков и ответственности "АльфаСтрахования" Дениса Зенки, волатильность курсов криптовалют точно не подлежит страхованию, поскольку определить размер ущерба при утрате актива сложно. "В частности, есть сложности с определением размера ущерба при утрате криптовалюты. В любом случае, даже при наличии необходимой законодательной базы, криптобиржи являются одним из самых сложных объектов с точки зрения киберстрахования", — отметил он.

При этом, говорит Волков, хакерские атаки в целом отразились на мировом спросе на страхование криптовалюты.

"За первые четыре месяца 2019 года продажи страховых полисов Cryptoins.io в мире выросли на 50%, причем пик спроса пользователей пришелся на апрель и, как ни странно, больше всего аккаунтов было застраховано на бирже Binance (около 46% от общего количества проданных полисов)", — рассказал Волков. По его словам, рост криптовалютного рынка будет только подогревать интерес хакеров, и 2019 год может стать рекордным по количеству взломов в мире.

Компания Cryptoins.io, созданная в июле 2018 года, в настоящее время является единственным страховщиком криптовалют в России. Она работает на территории РФ по лицензии иностранного страховщика. Пользователь страхует в компании любые криптовалюты на сумму, эквивалентную стоимости биткоинов; если пользователь не может вывести свою криптовалюту с криптобиржи в течение 30 дней по независящим от него причинам, компания возмещает ему стоимость застрахованных криптовалют в эквиваленте биткоинов.

СТРАХОВАНИЕ КРИПТОБИРЖ

В мировой практике известны случаи страхования не только самих криптовалют, но и криптобирж. Так, биржа Coinbase застраховалась у Lloyd's of London на сумму 255 миллионов долларов от кражи средств с "горячих" (участвующих в торгах) кошельков в результате взлома. В России таких случаев пока не было, что объясняется простым отсутствием российских криптобирж.

Как рассказал руководитель департамента страхования финансовых линий АО "ГрЕКо ДжейЭлТи. Страховые брокеры" Дмитрий Грузинцев, в целом страхование криптобирж не сильно отличается от страхования стандартных бирж, так как помимо рисков, связанных непосредственно с криптовалютами и крипторынком, есть "достаточно характерные риски, связанные с нелояльностью персонала, кражей и другие".

"В принципе, к криптобиржам могут быть применены стандартные договоры страхования, покрытия. В мире есть прецеденты, когда страховались криптобиржи — в США, Европе", — сообщил он. Эксперт считает, что сложность в страховании крипторисков в основном заключается в непонимании заказчиком, какие именно риски он хочет застраховать.