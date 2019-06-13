МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 июня внести проект национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам совещания о развитии технологий в области искусственного интеллекта, состоявшегося 30 мая 2019 года.

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений: обеспечить внесение в установленном порядке согласованного с заинтересованными органами проекта национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта РФ, а также проекта указа президента РФ об утверждении названной стратегии. Срок – 30 июня 2019 года", — говорится в сообщении.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ, правительству Москвы и Сбербанку до 30 ноября рассмотреть вопрос о создании в Москве экспериментальной площадки для развития искусственного интеллекта (ИИ), соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений… рассмотреть совместно с правительством Москвы и публичным акционерным обществом "Сбербанк России" вопрос о создании в городе Москве территории, на которой устанавливается экспериментальный правовой режим и создаются необходимые условия для разработки и внедрения технологий в области искусственного интеллекта. При необходимости представить предложения по внесению изменений в соответствующие нормативные правовые акты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что доклад необходимо представить до 30 ноября 2019 года. Ответственными назначены премьер-министр России Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф.

Греф в конце мая на совещании по развитию технологий искусственного интеллекта попросил Путина подумать о придании Москве специального статуса, который позволил бы внедрять и отрабатывать в городе экспериментальные системы на основе искусственного интеллекта.

Кроме того, Путин поручил правительству заключить соглашения по развитию высоких технологий со Сбербанком, "Ростелекомом", РЖД, "Росатомом" и "Ростехом".

"Заключить соглашения о намерениях между РФ и заинтересованными государственными корпорациями и компаниями с государственным участием, включая ПАО "Сбербанк России", госкорпорацию "Росатом", госкорпорацию "Ростех", ПАО "Ростелеком" и ОАО "Российские железные дороги", в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений", — говорится в опубликованном перечне поручений по итогам совещания о развитии технологий в области искусственного интеллекта.

Ранее в июне Путин предложил российским компаниям стать головными партнерами государства в области создания передовых технологических решений и заявил, что государство в рамках такого партнерства обеспечит финансовую и налоговую поддержку. Практическим результатом такого партнерства должен стать выпуск прорывных успешных продуктов, услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынках.