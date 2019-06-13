МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Штрафы для организаторов сервисов обмена мгновенными сообщениями за повторное нарушение закона "Об информации..", в том числе требований по идентификации пользователей, могут составить до 2 миллионов рублей, говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму.

Проект, внесенный депутатами от "Единой России" Даниилом Бессарабовым и Виктором Пинским, предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

В частности, согласно проекту, штрафы за повторное нарушение для физлиц могут составить 5-10 тысяч рублей, должностных лиц – 50-70 тысяч рублей, юрлиц – 1-2 миллиона.

Сейчас, согласно КоАП, первичные штрафы за указанные нарушения составляют: для граждан – 3-5 тысяч рублей, должностных лиц – 30-50 тысяч рублей, юридических лиц – 0,8-1 миллион рублей.

Согласно закону, организаторы сервисов обмена мгновенными сообщениями должны обеспечить идентификацию пользователей по номеру мобильного телефона. Мессенджеры, которые являются российскими юрлицами, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера, без заключения договора с оператором.