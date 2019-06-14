МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" из ряда городов России сообщают о сбое в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Пользователи пишут, что сбои появились с самого утра. По данным Downdetector, 71% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, жалобы 19% связаны с доставкой сообщений, у 8% возникли проблемы со входом в аккаунт.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Саратова, Рязани и ряда других городов РФ.