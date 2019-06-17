МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Совет директоров китайской интернет-компании Alibaba предлагает рассмотреть и одобрить на ежегодном собрании акционеров 15 июля вопрос о проведении дробления акций, говорится в сообщении компании.

Дробление акций предлагается провести в соотношении одна к восьми. В результате сплита количество обыкновенных акций компании возрастет с 4 миллиардов до 32 миллиардов штук. Отмечается, что если данное предложение будет одобрено акционерами, то дробление акций произойдет не позднее 15 июля 2020 года.

"Совет директоров предлагает дробление акций для повышения гибкости компании в будущей деятельности на рынке капитала", — говорится в сообщении.

На минувшей неделе СМИ сообщили, что Alibaba в конфиденциальном порядке подала заявку на проведение первичного размещения акций (IPO) на бирже Гонконга, в результате которого компания может получить до 20 миллиардов долларов. По планируемому объему размещение может стать крупнейшим в Гонконге с 2010 года.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. Чистая прибыль Alibaba по итогам 2018-2019 фингода, завершившегося 31 марта, увеличилась на 37% и составила 13,053 миллиарда долларов, выручка Alibaba составила 56,152 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше показателя за предыдущий финансовый год.