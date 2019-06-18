МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Роскачество совместно с International Consumer Research and Testing (ICRT, Международная ассамблея организаций потребительских испытаний) представили новый рейтинг смартфонов, отдав при оценке моделей самый большой вес качеству фотокамеры, говорится в исследовании российской организации.

"Всего на данный момент Роскачеством и ICRT протестирована 451 модель смартфонов, среди которых новинки от Honor, Huawei, Samsung, Sony и Xiaomi. Стоит отметить, что 106 из них уже вышли из продажи, поэтому сейчас в каталоге находится информация о 345 смартфонах", — сообщило Роскачество.

При испытаниях использовался 231 параметр, а основным критерием оценки стала камера. "Камеры смартфонов в свое время совершили настоящую революцию, практически вытеснив с рынка небольшие цифровые фотоаппараты. Более того, целый сегмент смартфонов начал позиционироваться как "камерофоны", снимки которых по качеству превзошли фотоаппараты среднего ценового сегмента. Именно потому, что многие пользователи выбирают смартфон по качеству камеры, этой категории показателей эксперты присвоили самый большой вес – 25%", — отмечается в сообщении.

Влияние качества дисплея на итоговый балл составило 20%, параметры производительности заняли 15%, качество звука и мощность аккумулятора повлияли на 10% и 7,5% от общей оценки соответственно. Все модели проверялись на прочность, влагоустойчивость и удобство использования.

Согласно исследованию, в топ-10 вновь вошли смартфоны Samsung (6 моделей), Apple (2 модели) и Huawei (2 модели). Первые три строчки рейтинга занимают Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9, а Samsung Galaxy S10e переместился с третьей на шестую позицию. На четвертой и пятой позиции — iPhone XS Max и Huawei P30, на седьмой и восьмой — iPhone XS и Huawei P30 Pro. Замыкают список топ-10 моделей Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9.

"Нередко рейтинги смартфонов различаются всего на долю сотых. Однако один из них может находиться в топе, а другой – отставать от лидеров на тридцать позиций. Поэтому рекомендуем не сбрасывать со счетов модели, которые находятся вне десятки лучших. У каждого смартфона есть сильные и слабые стороны: новый не значит лучший, дорогой не значит качественный. В каталоге находится более 300 моделей, и, возможно, та, что по соотношению цена-качество подходит именно вам, расположилась не в топе, а в середине рейтинга", — отмечает Роскачество.