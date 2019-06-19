Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку впервые за 25 лет
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Американская компания Microsoftможет в скором времени добавить на свои клавиатуры новую специальную кнопку управления.
Как пишет The Verge, новый ключ даст пользователям дополнительные сочетания клавиш для использования с приложениями Office. В том числе — возможность быстрого обмена документами и файлами.
Microsoft проводит опрос среди пользователей своего программного обеспечения о том, хотят ли тестировщики видеть этот выделенный ключ на ноутбуках и клавиатурах стационарных компьютеров.
Для получения доступа к опросу требуется рабочая или школьная учетная запись Microsoft.
Продукт корпорации Microsoft Office является одним из самых широко используемых пакетов программного обеспечения в мире.
Последние изменения на клавиатурах компания Microsoft делала в 1994 году.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190619/830085237.html