МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Американская компания Microsoftможет в скором времени добавить на свои клавиатуры новую специальную кнопку управления.

Как пишет The Verge, новый ключ даст пользователям дополнительные сочетания клавиш для использования с приложениями Office. В том числе — возможность быстрого обмена документами и файлами.

Microsoft проводит опрос среди пользователей своего программного обеспечения о том, хотят ли тестировщики видеть этот выделенный ключ на ноутбуках и клавиатурах стационарных компьютеров.

Для получения доступа к опросу требуется рабочая или школьная учетная запись Microsoft.

Продукт корпорации Microsoft Office является одним из самых широко используемых пакетов программного обеспечения в мире.

Последние изменения на клавиатурах компания Microsoft делала в 1994 году.