МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Telegram добавил функцию создания чатов на основе геолокации, что позволит общаться с пользователями, находящимися поблизости, говорится в блоге мессенджера.

Поясняется, что создать такой геочат можно в разделе "Контакты", где будет доступна функция "Найти людей рядом", и это нововведение позволит общаться соседям или посетителям общественных мероприятий, например на фестивалях, стадионах и в кафе.

Подобная возможность поиска пользователей поблизости доступна также в популярном китайском мессенджере Wechat, функция называется "People Nearby".