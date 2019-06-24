Telegram добавил функцию чата, позволяющего общаться с пользователями поблизости
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Telegram добавил функцию создания чатов на основе геолокации, что позволит общаться с пользователями, находящимися поблизости, говорится в блоге мессенджера.
Поясняется, что создать такой геочат можно в разделе "Контакты", где будет доступна функция "Найти людей рядом", и это нововведение позволит общаться соседям или посетителям общественных мероприятий, например на фестивалях, стадионах и в кафе.
Подобная возможность поиска пользователей поблизости доступна также в популярном китайском мессенджере Wechat, функция называется "People Nearby".
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190624/830100207.html