МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Facebook и Instagram работают над устранением проблем в работе, сообщили соцсети в сервисе микроблогов Twitter.

"Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Приносим извинения за проблемы и работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальному режиму", — говорится в сообщении аккаунтов обеих соцсетей.

Согласно данным Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, пользователи What'sApp, Instagram и Facebook сообщили о сбое в работе сервисов. Согласно информации на сайте, сбои начались около 17.50 мск. Технические неполадки в работе сервисов в основном наблюдаются в Великобритании, Франции, Германии, США, России и ряде других стран.

Около 91% пользователей What'sApp жалуются на проблемы с подключением к серверу, 6% — на проблемы с сайтом, а 1% — с авторизацией. Пользователи Instagram жалуются на проблемы при загрузке — 83%, со входом — 9% и доступом к веб-сайту — 7%. Пользователи Facebook сообщают о затруднениях с доступом к веб-сайту — 82% и с входом в соцсеть — 17%.