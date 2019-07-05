МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. "Ростелеком" выпустит около 20% новых акций, чтобы использовать их для расчета по сделке о консолидации мобильного оператора Tele2 наряду с квазиказначейскими бумагами и денежными средствами, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В настоящее время "Ростелекому" принадлежит 45% Tele2, остальное — у Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%), банка "Россия" Юрия Ковальчука (10%) и Tele2 Russia Holding AB, в которой ВТБ владеет 50%. "Ростелеком" планирует выкупить 55% Tele2, в качестве оплаты, в том числе, предполагая использовать свои квазиказначейские акции, находящиеся на балансе "дочки" — ООО "Мобител". Параметры сделки, в том числе пакет акций, который будет использован в качества оплаты, пока не утверждены.

По данным собеседника издания, близкого к "Ростелекому", для расчета по сделке будут использоваться не только квазиказначейские акции, но и новые бумаги госоператора, а также денежные средства. В общей сложности предполагается выпустить 20% новых бумаг "Ростелекома". Стоимость обыкновенной акции "Ростелекома" составляет чуть выше 90 рублей за штуку, цена привилегированной акции определена с дисконтом 16% (около 75,6 рублей), утверждает он. О возможности проведения допэмиссии оператора также сообщал источник газеты, участвующий в переговорах с ВТБ.

По словам федерального чиновника и собеседника издания, в кабмин внесен проект указа президента РФ, предусматривающий обеспечение госконтроля над "Ростелекомом" при консолидации 100% Tele2. "После подписания в ближайших числах планируется проведение совета директоров "Ростелекома", который рассмотрит параметры сделки, а также назначит внеочередное собрание акционеров компании", — сообщил источник. Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил журналистам, что проект директивы по выкупу "Ростелекомом" 55% Tele2 находится на согласовании в правительстве.

Крупнейшим акционером "Ростелекома" является государство в лице Росимущества, владеющее 45,04% уставного капитала (48,71% обыкновенных акций), ВЭБу принадлежит 3,96% уставного капитала (4,29% обыкновенных акций), "дочке" оператора — ООО "Мобител" — 12,01% капитала (10,49%).