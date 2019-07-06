МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М" для изучения Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах волн (проект "Миллиметрон") составит около 20 миллиардов рублей, не считая услуг по его запуску на орбиту и последующему приему научной информации, сообщил РИА Новости в субботу заместитель председателя совета РАН по космосу академик Лев Зеленый.

Ранее замдиректора Физического института РАН Лариса Лихачева сообщила РИА Новости, что финансирование создания "Спектра-М" в действующей Федеральной космической программе сокращено в два раза по сравнению с первоначально планировавшимися 11 миллиардами рублей. Она сказала, что запуск "Миллиметрона" состоится не ранее 2027 года.

До этого Россия отправит в космос еще две космические обсерватории — "Спектр-РГ" 12 июля и "Спектр-УФ" в 2025 году. Последний аппарат, по словам Зеленого, готов на 70%. Стоимость создания "Спектр-РГ" по состоянию на 2013 год оценивалась в 5 миллиардов рублей, "Спектра-УФ" на 2006 год – в 100 миллионов евро (7,2 миллиарда рублей по нынешнему курсу).

"Повышенное внимание к проекту ("Миллиметрон") вызвано и высокой научной значимостью, и его амбициозностью и сложностью. Проект выделяется и по стоимости. Минимальная стоимость его реализации оценивалась группой проекта примерно в 20 миллиардов рублей без учета запуска и последующего обслуживания. Столь высокая для российских проектов стоимость связана, в частности, с необходимостью разработки и/или покупки весьма сложных криогенных космических технологий и детекторов", — говорится в письме Зеленого, поступившем в РИА Новости.

По словам ученого, аналогичные зарубежные проекты стоят еще дороже. Так цена шестиметрового космического инфракрасного телескопа имени Джеймса Вебба, создающегося в США, уже превысила 13 миллиардов долларов США.