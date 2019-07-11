МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Концерн "Созвездие" (входит в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех") начинает разработку отечественного оборудования для пятого поколения мобильной связи 5G, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна Алексей Бочаров.

"Мы обладаем конкурентоспособными решениями 4G LTE и ведем разработку решений 5G. Речь идет об отечественных решениях, которые будут соответствовать международным стандартам 3GPP и будут совместимы с решениями других вендеров. Концерн не просто производит современное оборудование для операторов сотовой связи, но и планирует оказывать техническую поддержку на всех этапах жизненного цикла, включая модернизацию", — сказал Бочаров.

Для гражданского рынка в ближайшее время концерн представит комплексные решения с применением технологии машинного зрения и искусственного интеллекта. "Данные решения будут направлены на обеспечение транспортной безопасности, а также безопасности гражданских и промышленных объектов", — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, концерн в ближайшее время представит средства подавления GSM-сигналов и решения для обнаружения и противодействия беспилотникам. "Особое внимание мы уделяем формирующемуся рынку интернета вещей. Ведем разработку комплексных IoT-решений для городского хозяйства, транспорта, промышленности и энергетики", — заключил Бочаров.

РАЗВИТИЕ 5G В РОССИИ

Ранее Ростех и "Ростелеком" подписали с правительством РФ трехстороннее соглашение о намерениях совместного развития 5G в России. Как говорится в тексте соглашения, опубликованного кабмином, подготовленная дорожная карта должна включать, в том числе, целевые показатели производства и продаж товаров, работ и услуг на внутреннем и внешних рынках; детализированный перечень мероприятий на период со дня заключения соглашения до 2024 года включительно; сроки реализации отдельных задач и мероприятий; ожидаемые результаты; необходимое финансовое обеспечение, включая средства бюджета и внебюджетных источников.

Ростех разработает разделы проекта дорожной карты, касающиеся развития отечественных технологий и оборудования, разработки и продвижения на рынок отечественных решений, формирования рынка и стимулирования спроса на отечественные решения и оборудование, обеспечение лидерства на глобальных технологических рынках. "Ростелеком" будет отвечать за разработку разделов, касающихся развертывания инфраструктуры для внедрения мобильных сетей связи пятого поколения преимущественно с использованием отечественных решений и технологий, а также формирования рынка и стимулирования спроса на сервисы и услуги на базе мобильных сетей 5G.

Кроме того, "Ростелеком" и Ростех будут совместно разрабатывать разделы дорожной карты, касающиеся обеспечения мобильных сетей связи пятого поколения частотами; функциональных и технических требований к оборудованию и программному обеспечению; оценки объема необходимого отечественного оборудования для реализации поставленных задач.