МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Абоненты мобильного оператора Yota ("дочка" "Мегафона", работающая на его сети) в столичном регионе испытывают трудности с подключением к интернету, компания разбирается в причинах неполадок, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.

"В настоящее время некоторые клиенты в столичном регионе могут испытывать трудности с подключением к сети. Мы разбираемся в причинах неполадок и приносим извинения за доставленные неудобства", — сказали в пресс-службе Yota.

По данным сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных сервисов, сбои у Yota начались около 15.00 мск, большинство (90%) жалоб пользователей приходится на проблемы с подключением в интернету. Помимо москвичей, на отсутствие подключения к интернету жалуются также абоненты из Брянска и Екатеринбурга.