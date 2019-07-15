МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Телефонное мошенничество является одним из самых массовых цифровых преступлений, сам человек порой играет на руку таким обманщикам, выкладывая в социальные сети всю личную информацию, поэтому Роскачество совместно с экспертами по кибербезопасности из Group-IB разработало рекомендации о том, как избежать обмана телефонных мошенников, говорится в сообщении организации.

"Способы, которые порой применяют телефонные мошенники, поражают своей изобретательностью и техническим исполнением. В большинстве случаев за данными действиями стоит целая группа подготовленных и технически подкованных, грамотных людей, именно поэтому так трудно бывает отличить сотрудника колл-центра банка от мошенника", — сообщается в пресс-релизе. Роскачество отмечает, что в эпоху, когда грань между личным и публичным у многих и вовсе стирается, преступникам остаётся только наметить потенциальную жертву и узнать из ее страницы в соцсети всё, что их интересует, далее — придумать "легенду", а чаще — использовать отработанную схему.

Среди наиболее распространенных признаков того, что по телефону звонит мошенник — просьба сообщить CVV банковской карты, кодовое слово или код из смс. В этом случае надо сразу прервать разговор и сообщить в банк, с какого номера поступил звонок. Если собеседник по телефону сообщает реквизиты для перевода, ни в коем случае нельзя переводить по ним деньги, а при просьбе предоставить личные сведения обязательно нужна проверка.

"Если вы сомневаетесь, что на линии банковский сотрудник, не озвучивайте ничего, что связано с вашими банковскими счетами, паролями, паспортными данными, кодовыми словами, а также другие сведения, разглашение которых может привести к финансовым потерям", — предупреждают эксперты.

Звонок с целью предупредить о мошеннической операции со счетом также является "разводом", даже если собеседник может рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету. "Это далеко не гарантия подлинности — к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников… Обычно в подобных случаях банк автоматически блокирует все движения денежных средств по карте, и сам клиент звонит для разблокировки и называет свои данные", — отмечается в сообщении.

Если Вы не уверены в том, откуда исходит звонок, попросите позвонить позднее, если сотрудник банка отказывается назвать себя, это тоже внушает подозрения, также как и обещания легких денег или выгоды без усилий. Не обращайте внимания, если на вас давят или торопят, сообщите, что записываете разговор; если же просят никому не рассказывать о разговоре и его содержании, на линии точно мошенник, добавляет Роскачество.