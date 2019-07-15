МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Роскомнадзор обсудил с представителями соцсети TikTok вопросы исполнения российского законодательства, китайская соцсеть подтвердила намерение выполнить требование о локализации баз персональных данных российских пользователей, говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор в июне приступил к анализу контента TikTok на предмет наличия на нем запрещенной информации. Поводом для начала систематического наблюдения стали обращения граждан, отраслевых ассоциаций и сообщения СМИ, которые сигнализировали о наличии в TikTok, прежде всего, откровенных видео с участием несовершеннолетних.

"Состоялась встреча руководителей профильных управлений Роскомнадзора с представителями китайской социальной сети TikTok. На встрече обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия управляющей TikTok компании ByteDance и надзорного ведомства", — говорится в сообщении.

"Стороны также обсудили вопрос локализации баз персональных данных российских пользователей на расположенных в России серверных мощностях. Представители компании подтвердили намерение выполнить данное требование российского законодательства", — отмечает ведомство.

В сообщении замечается, что на встрече был сделан акцент на защите личного пространства несовершеннолетних пользователей соцсети и на противодействии киберугрозам. "Представители компании продемонстрировали, как работает многоуровневая система модерации социально опасного контента, показали различные режимы конфиденциальности и инструменты родительского контроля", — говорится в сообщении.

"Представители компании ByteDance предоставили контактные данные для обработки запросов Роскомнадзора в режиме 24/7 и выразили готовность создать полноценное представительство в России, уполномоченное принимать юридически значимые решения по запросам российских органов власти", — говорится в сообщении.

TikTok — популярная у молодежи соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Власти ряда стран уже предъявляли соцсети претензии. Так, в апреле в Индии суд наложил запрет на TikTok, решив, что сеть поощряет педофилию и распространение порнографии, запрет был снят после удаления вредоносного контента. В США соцсеть была оштрафована за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете.