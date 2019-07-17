МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Четыре главные технологии, на которых РФ стоит акцентировать свое внимание в ближайшие 10 лет, это искусственный интеллект и машинное обучение, блокчейн и смарт-контракты, квантовые вычисления и синтетическая биология, заявил основатель инвесткомпании Almaz Capital Partners Александр Галицкий в программе TechTalks на YouTube-канале проектного офиса по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" Аналитического центра при правительстве РФ.

"Блокчейн и смарт-контракты — это изменение нашей жизни. Есть четыре технологии, по которым надо смотреть, если говорить технологически — это искусственный интеллект и машинное обучение (это в короткой перспективе, лет 10 там), дальше это блокчейн и смарт-контракты, дальше это квантовые вычисления, и… это синтетическая биология", — сказал он.

"Все остальное — это мейнстрим, потому что нанотехнологии или какие-то там еще вещи, это поддерживающие направления", — добавил Галицкий.

Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте 2018 года в Госдуму были внесены, а в мае приняты в первом чтении три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Так, в частности, был принят законопроект, которым предлагается ввести в Гражданский кодекс РФ понятие "цифровое право", "цифровые деньги" и другие определения в области цифровой экономики.

Председатель комитета Госдумы РФ по финрынку Анатолий Аксаков в конце мая сообщил, что рассчитывает на принятие закона о ЦФА нижней палатой парламента до конца весенней сессии. Документ регулирует отношения, возникающие при их выпуске, учете и обращении в РФ. Аксаков в марте пояснял РИА Новости, что из документа ко второму чтению убрали такие понятия, как "криптовалюта", "майнинг", "токены", и все описывается в форме цифровых прав, которые выпускаются и обращаются в блокчейне, причем порядок выпуска более либерален, чем для бездокументарных ценных бумаг.