МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Компании Google оштрафована на 700 тысяч рублей из-за выборочной фильтрации результатов поисковой выдачи, сообщает Роскомнадзор.

"Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи — более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. В отношении Google назначена сумма штрафа в размере 700 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

В конце июня глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что компании Google грозит штраф в 700 тысяч рублей за неисполнение законодательства РФ. Он также отмечал, что до конца июля будут проведены все формальные процедуры по данному делу.

Как сообщал Роскомнадзор, 30 мая 2019 года специалисты ведомства провели контрольные мероприятия, в результате которых установлен факт неисполнения компанией Google требований закона "Об информации…". По закону компания обязана исключить из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России.